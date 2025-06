Jorginho é apresentado no Flamengo e elogia o clube: “Melhor opção”

O meia ítalo-brasileiro Jorginho foi apresentado neste sábado (7/6) como novo jogador do Flamengo. O atleta, que recebeu a camisa 21, atuará pela primeira vez em solo brasileiro.

Jorginho realizou primeiro treino com elenco do Flamengo.

Adriano Fontes/Flamengo 2 de 3

Jogador foi apresentado neste sábado (7/6).

Adriano Fontes/Flamengo 3 de 3

Jorginho atuará pela primeira vez no Brasil.

Adriano Fontes/Flamengo

Durante a coletiva de apresentação, Jorginho falou sobre a escolha pelo Flamengo para a primeira aventura no Brasil. De acordo com o meia, a oportunidade de vestir a camisa rubro-negra foi surpreendente, mas apareceu no momento certo.

“Poder voltar ao meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero viver ela da melhor maneira possível e sendo com um clube como esse, te dá só mais motivos e vontade de querer viver isso”, disse Jorginho.

Natural de Imbituba, Santa Catarina, Jorginho iniciou a carreira no futebol atuando na Itália, onde atuou no Hellas Verona e ganhou destaque no Napoli. Depois, passou pela Inglaterra, jogando por Chelsea e Arsenal. Ele nunca atuou no país de nascimento, mas está animado para a para iniciar sua história no Brasil.

“Acredito que chegou o momento que voltar e criar minha história no país onde nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui. Depois de ter passado por dois países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir bem para criar minha história no meu país e poder deixar aqui também”, destacou o jogador.

Elogios ao Flamengo

Jorginho aproveitou a oportunidade para elogiar o elenco do Flamengo. O jogador afirma que se encaixa perfeitamente no esquema do técnico Filipe Luís.

“Optar pelo Flamengo hoje é fácil. Acredito que seja um clube e o elenco com as características dos jogadores e do treinador que se encaixam bem com as minhas. Foi a melhor opção”, afirmou o meia.

No currículo, Jorginho possui uma conquista da Champions League na temporada 2020-21 com o Chelsea, além de um título da Eurocopa em 2020, pela seleção da Itália.