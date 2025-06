jornal-espanhol-faz-alerta-sobre-arrascaeta-antes-de-mundial-da-fifa

Faltando pouco para o início do novo Mundial de Clubes, o jornal espanhol As fez questão de destacar a importância do meia De Arrascaeta para o Flamengo, um dos representantes do Brasil na competição. O uruguaio teve sua temporada exaltada pela publicação, que fez uma espécie de alerta aos times europeus.

Leia também

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Arrascaeta é um dos principais jogadores do Flamengo

Wagner Meier/Getty Images 2 de 5

Jornal alertou a importância de Arrascaeta para a equipe brasileira

Buda Mendes/Getty Images 3 de 5

Arrascaeta é o artilheiro do Rubro-Negro na temporada

Wagner Meier/Getty Images 4 de 5

Arrascaeta, pelo Uruguai

Getty Images 5 de 5

Arrascaeta, contra o Palmeiras

Marcelo Cortes / CRF

Com a manchete “De Arrascaeta, alerta Mundial”, a matéria relembra que o jogador já foi especulado na Europa e detalhou as boas atuações do uruguaio em 2025. O jornal espanhol ainda destacou que o meia pode fazer frente ao elenco de elite do Chelsea.

“Será a grande referência do time e poderá medir força a conjuntos do calibre do Chelsea”, aponta a publicação.

O jornal ainda destaca a influência do técnico Filipe Luís na boa fase do camisa 10 Rubro-Negro, que em 2025 já marcou 12 gols e deu seis assistências. Mais da metade dos tentos da equipe na temporada tiveram a participação direta de Arrascaeta.

“O uruguaio se adapta à perfeição a este esquem,a com seu talento e inteligência tática, e tem feito gols de todas as formas”, detalhou o AS.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia. A equipe brasileira faz parte do grupo D, que ainda conta com o Chelsea e o LAFC.