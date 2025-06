Jornalista da GloboNews questiona poder bélico do Irã e revolta a web: “Não matam ninguém”

Na última sexta-feira (20/6), durante uma participação no programa Em Pauta, da GloboNews, a jornalista Eliane Cantanhêde questionou o poder bélico do Irã na guerra contra Israel e viralizou nas redes sociais após opinar que “os misseis saem do Irã e efetivamente caem em Israel, mas não matam ninguém”.

“Gaza matam milhares e milhares de pessoas e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui e outra ali, 23 feridos daqui e 40 ali, mas feridos”, iniciou a jornalista ao vivo na Globonews.

Cantanhêde ainda ressaltou que não entende o motivo do Irã não conseguir tirar muitas vidas na guerra: “Isso é o tipo de míssil ou tipo de edificação de Israel que soa mais poderosas? Eu não consigo entender porque essa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém”, opinou ela.

O comentário soou negativamente nas redes sociais e a jornalista precisou se desculpar. A retratação foi exibida neste domingo (22/6), durante o programa Edição das 10h, da GloboNews: “Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margens a conclusões equivocadas e que não representam meu pensamento. Peço desculpas e a intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos sobre armamentos e sistemas de defesa”, manifestou Eliane Cantanhêde.

A Globonews também garantiu que não compactua com manifestações de preconceitos e intolerância: “A Globonews está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vistas, sem espaço para preconceitos ou manifestações de intolerância”, disseram.