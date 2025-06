Jornalista se desespera com tiroteio durante transmissão ao vivo. Assista!

A transmissão ao vivo da jornalista Cíntia Lima foi interrompida por um tiroteio, nesta terça-feira (4/6). A comunicadora fazia uma live às 12h30 sobre o “Power Couple”, quando notou o começo da confusão em sua rua, no bairro da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

No vídeo, a ex-repórter do “A Tarde é Sua”, programa de Sônia Abrão, ouve o primeiro disparo. Ela se assusta com o barulho incomum, e questiona sobre a possibilidade de ser, de fato, um tiro de arma de fogo: “Vocês estão ouvindo? Meu deus, gente, Eu acho que é tiro. Desculpa”, iniciou.

A repórter explicou o ocorrido horas depois.

A confusão continua, e mais disparos são registrados. É possível ver o momento em que ela se abaixa e procura abrigo para se proteger dos disparos, enquanto seguia falando com a audiência que a acompanhava: “Me perdoem. Me perdoem. Gente, tá acontecendo alguma coisa na minha rua. Desculpa, eu tô ao vivo. Eu tô tremendo. Vocês ouviram? Calma”.

Mais tarde, Cíntia voltou às redes sociais para explicar o ocorrido. O tiroteio na porta da casa da jornalista após uma tentativa de assalto: “Foi assustador. Enquanto eu estava ao vivo, interagindo com meu público, tiros começaram a ser disparados na porta do prédio.”

“Faço meu trabalho bem próximo à uma sacada do meu apartamento e o medo foi incontrolável. Foram sete tiros e quando fui olhar na varanda, mais um. A polícia chegou após uma tentativa de assalto! Bandidos em duas motos, tentaram assaltar um casal no carro e roubaram a moto de um rapaz! Na fuga, atiraram umas 7 ou 8 vezes. Tentaram assaltar um casal no carro e roubaram a moto de um rapaz.

De acordo com a jornalista, os criminosos conseguiram fugir e nenhum inocente foi atingido pelos disparos.