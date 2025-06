O ator José Loreto foi escolhido para interpretar Chorão em um novo filme. A produção será baseada no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão, escrito por Graziela Gonçalves, viúva do artista.

Publicado após a morte do cantor, o livro retrata o intenso relacionamento de Chorão e Graziela. O artista morreu em 2013, aos 42 anos, após de uma overdose de cocaína. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, as filmagens do longa devem começar este ano e Hugo Prata e Felipe Novaes devem dirigir o filme. Os dois estiveram a frente do documentário Chorão: Marginal Alado (2019). O roteiro ficará por conta de Duda de Almeida.