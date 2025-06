Jovem de 18 anos transforma plantação de abacaxi em fonte de renda em Cruzeiro do Sul

Na zona rural de Cruzeiro do Sul, às margens da BR-364, a comunidade Vila Santa Luzia guarda uma história que começa cedo, mas já dá frutos maduros, literalmente. Com apenas 18 anos, o jovem agricultor José Edson é responsável por uma das maiores plantações de abacaxi da região, com cerca de 20 mil pés em produção.

Filho de agricultores, José começou a trabalhar no campo ainda na adolescência, inspirado pelo pai, que mantinha uma pequena lavoura. O que era apenas uma ajuda familiar virou vocação e, agora, negócio promissor. Em pouco mais de dois anos, ele saiu de uma plantação de 300 pés para alcançar a marca de até 500 abacaxis colhidos por semana durante a safra.

“A minha plantação aqui era pequena. Eu acho que é umas 2,5 hectares. A safra no começo foi mais ou menos, a gente tirou a base de uns 10 mil, 12 mil abacaxi. Eu comecei porque meu pai tinha uma plantaçãozinha pequena. Eu vi que ele tava ganhando dinheiro e disse: ‘Pai, eu vou plantar também’. Aí ele falou: ‘Vamos lá, meu filho, vamos arrochar’, afirmou.

Sem recursos para adquirir terra própria, José pediu ao pai um pedaço da propriedade para iniciar o plantio. O apoio veio em forma de solo e incentivo. Com muito esforço físico e ajuda da família, ele plantou tudo manualmente. Dois anos e meio depois, já colhe frutos não só do campo, mas também da independência financeira.

“Graças a Deus, eu consegui comprar minha motinha. E agora, na safra, tiro mais três pessoas pra ajudar. Hoje a gente tira uma média de 500 abacaxis por semana. Esse ano a meta é tirar 20 mil, ou até mais, se Deus quiser”, disse.

Jovem, mas com visão de futures

Apesar da pouca idade, José Edson fala como quem já conhece bem os altos e baixos da vida no campo. Para manter a lavoura, ele contratou dois funcionários fixos e, nos períodos de pico, conta com mais ajudantes. Atualmente, o jovem comprou uma nova área de 3 hectares, com recursos do próprio trabalho, onde pretende ampliar a produção.

“Hoje, graças a Deus, eu consegui comprar uma terra minha mesmo. A partir do escoamento, está dando certo. Tem dois compradores fortes que toda semana pedem 300, 400, até 500 abacaxis. Tá indo certo, tá bom”, declarou.

A meta de José é ambiciosa: faturar R$ 120 mil até o fim da safra de 2025, investir em novas áreas e, futuramente, diversificar a produção. Ele já pensa em sistemas de irrigação, produção de mudas e até derivados do abacaxi, como sucos e polpas.

“Vou comprar mais uma área, vou plantar mais, fazer outros investimentos pra gente colher cada vez mais”, afirma.

A história de José Edson quebra o estereótipo de que jovens não querem saber da roça. Pelo contrário: ele é prova de que o campo pode ser sim um lugar de oportunidades, desde que haja incentivo, acesso ao mercado e, acima de tudo, coragem para enfrentar os desafios.

Em tempos em que muitos deixam o interior em busca de trabalho na cidade, José Edson aposta na terra como caminho de vida.

“Desde os 16 anos que eu tô lutando com abacaxi. Agora é só continuar, plantar mais e seguir crescendo. Se Deus quiser, vai dar certo”, concluiu.