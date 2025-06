Jovem desaparecido após briga em boate é encontrado morto; Polícia investiga

A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte de João Augusto Ribeiro Santos Lopes, de 22 anos, encontrado sem vida nesta terça-feira (17) em uma área rural de Pontes e Lacerda, a cerca de 480 km de Cuiabá. O jovem estava desaparecido desde a madrugada de domingo (15), quando foi visto pela última vez após se envolver em uma briga dentro de uma boate da cidade.

Segundo as autoridades, João teria se envolvido em uma confusão no interior do estabelecimento e, após o episódio, não foi mais localizado. O desaparecimento foi percebido por familiares e amigos no dia seguinte, que registraram um boletim de ocorrência na segunda-feira (16).

Equipes iniciaram as buscas imediatamente e localizaram o corpo dois dias depois, em uma região afastada do perímetro urbano. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Pontes e Lacerda, que instaurou inquérito e trabalha com a hipótese de homicídio. A motivação da briga ainda é desconhecida e, até o momento, ninguém foi preso. Outras linhas de investigação não são descartadas.

João Augusto era bastante conhecido na cidade e não tinha histórico de envolvimento com crimes, segundo relatos de pessoas próximas. A notícia de sua morte causou comoção nas redes sociais, onde moradores da região prestaram homenagens e pediram justiça.

A polícia agora busca imagens de câmeras de segurança próximas à boate e tenta localizar testemunhas que possam ajudar a esclarecer os fatos. Informações podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo número 197.