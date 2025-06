Jovem é ferido com facada no peito pela namorada durante bebedeira em Rio Branco

Por Ithamar Souza

Francisco Riquelme Macedo dos Santos, de 22 anos, foi ferido com um golpe de faca no peito na noite deste sábado (7), em uma residência localizada no km 18 da rodovia AC-90, no Polo Wilson Ribeiro, na região da Transacreana, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Francisco estava em casa participando de uma bebedeira com a namorada e amigos, quando iniciou uma discussão com ela. Irritada, a jovem teria se apossado de uma faca e desferido um golpe no lado direito do peito da vítima. Após o ataque, a suspeita fugiu do local.

Amigos de Riquelme o colocaram em um veículo modelo Gol e seguiram em direção ao hospital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado interceptou o carro no km 4 da mesma rodovia. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Francisco ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde era estável, mas o quadro clínico pode se agravar.

Policiais militares estiveram no local do crime e realizaram buscas na região na tentativa de localizar a suspeita, que não foi encontrada.

O caso está, inicialmente, sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).