Jovem é morto com golpes de chave de fenda por causa de bicicleta

A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga um caso de latrocínio – roubo seguido de morte – cometido nesse sábado (31/5). Marcus Vinícius Paulino Candeira da Silva (foto em destaque), 22 anos, pedalava pela DF-290, quando foi rendido por três criminosos.

Os bandidos anunciaram o assalto e roubaram a bicicleta da vítima, que acabou perfurado diversas vezes com uma chave de fenda no peito. O jovem foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), mas não resistiu.

Na mesma data do crime, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu dois dos envolvidos no latrocínio. Um terceiro criminosos estava foragido até a mais recente atualização desta reportagem. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.