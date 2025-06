Jovem envenenada com bolo chegou a alertar amigas em áudio: “Se eu morrer, vocês já sabem”

A história trágica de Ana Luiza Neves, estudante do 3º ano do ensino médio e assistente em consultório odontológico, foi contada no programa “Fantástico”, da Globo, neste domingo (8/6). Logo após comemorar o aniversário com os irmãos e o pai, a jovem, que morava em Itapecerica da Serra, São Paulo, recebeu um bolo de pote encomendado de uma doceria renomada. Em áudios enviados às amigas compartilhados na reportagem, Ana Luiza brincou: “Se eu morrer envenenada, vocês já sabem”.

Poucos minutos depois, a jovem começou a passar mal, com vômitos e diarreia, como informado pelo pai, Silvio Ferreira das Neves. Levado inicialmente ao hospital como caso de intoxicação alimentar, o quadro se agravou no domingo (1º/6), e ela não resistiu.

Pai de Ana Luiza, Silvio Ferreira das Neves, lamenta a perda precoce da filha Kamilly Nogueira, outra vítima da agressora, relatou o que lhe aconteceu em reportagem ao Fantástico junto da mãe, Kátia Miranda Delegado responsável pelo caso, Vitor Santos de Jesus Ana Luiza Neves Ana Luiza morre após comer bolo de pote envenenado

O episódio chamou atenção da polícia, que identificou semelhanças com uma tentativa de envenenamento ocorrida duas semanas antes. A vítima, Kamilly, recebeu um presente semelhante por motoboy, junto com um bilhete de admirador secreto. Depois de ingerir o conteúdo, sofreu fortes mal‑estares. Exames confirmaram a presença de substâncias tóxicas, e ela precisou de observação clínica.

A investigação apontou o trióxido de arsênio como responsável pelo envenenamento. O produto químico é usado no tratamento de leucemia, porém é altamente letal em doses elevadas. A agressora dos dois casos, uma adolescente de 17 anos, adquiriu o veneno pela internet movida por ciúmes e afirmou que não pretendia matar, apenas causar mal-estar.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Vitor Santos de Jesus, o modus operandi foi desvendado após rastreamento do entregador. “Rastreando os passos desse moto entregador, nós chegamos até a residência dele, confirmou o endereço exato onde tirou esse bolo. Chegando lá, encontramos uma família e identificamos que uma das filhas possuía as mesmas características físicas daquelas declinadas pelo moto entregador. Não teve nenhuma sombra de dúvida que ela era realmente a mesma pessoa”.

Segundo o pai, a suspeita ainda era amiga da vítima. Mesmo enquanto Ana Luiza passava mal, horas antes do colapso fatal, a jovem agressora ainda apareceu no hospital para confortar a família.

O pai de Ana Luiza, Silvio Ferreira das Neves, descreveu a menina que matou a filha como “calculista” e ficou impressionado com a facilidade de acesso ao arsênio: “Viu minha filha vomitando, passando mal, quando minha filha desmaiou ela estava aqui. Ela viu o diagnóstico da morte da minha filha e estava aqui. Me abraçou, disse ‘Tio, vai ficar tudo bem’. A pergunta que quero saber: como conseguiu comprar essa substância tão perigosa?”.

O caso reacende a discussão no Brasil sobre regulamentação de substâncias tóxicas como o arsênio. Ao que tudo indica, a jovem teria comprado na internet a substância fatal. Em resposta, o Ministério da Saúde afirmou, segundo o “Fantástico”, que está prevista a implantação de uma linha de atendimento especializado para casos de intoxicação até 2030.

Atualmente sob medida socioeducativa na Fundação Casa, a jovem pode receber até três anos de reclusão por ter cometido o crime sendo menor.