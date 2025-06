Jovem foi executado em frente à igreja no DF por ordem da namorada

Caio Rodrigo Lessa foi executado com um tiro na cabeça, aos 30 anos. O jovem foi assassinado em frente à Paróquia Santíssima Trindade, no conjunto G da QNN3, em Ceilândia, em frente à Paróquia Santíssima Trindade. A mandante do crime seria a ex-namorada dele, identificada como Raquel Marques Galvão. Porém, quem apertou o gatilho foi o primo dela, identificado apenas como Pedro Henrique, 18.

A motivação, segundo a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), seriam supostas ameaças de Caio contra Raquel. Cansada de ser coagida, ela teria encomendado o crime ao primo. Agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) receberam denúncia do paradeiro de Pedro e o prenderam em poucas horas. Raquel conseguiu fugir e, até a última atualização desta reportagem, não havia sido localizada.

Caio chegou a ser socorrido. Ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Apesar da confissão do crime, a arma utilizada na execução ainda não foi encontrada.

Quando foi abordado, Pedro estava acompanhado de dois outros jovens, entre eles uma adolescente apontada como namorada dele. Com o grupo, foram apreendidos R$ 2.506,75 em dinheiro.

A polícia, agora, investiga se há outras pessoas envolvidas no assassinato, inclusive na ocultação da arma. O autor também é investigado por outro homicídio, ocorrido em março deste ano na mesma região, e possível atuação em grupo criminoso local.

O atual namorado de Raquel, Caio César, também é investigado pela suposta participação no crime.