Jovem grava vídeo afirmando que ‘roubaria’ maridos no São João e acaba agredido minutos depois

Um vídeo viralizou nas redes sociais neste fim de semana, mostrando um episódio curioso durante as festividades do São João de Caruaru, em Pernambuco. Nas imagens, um jovem aparece gravando uma mensagem ousada logo ao chegar ao evento e, instantes depois, é flagrado em uma confusão.

“Meu amor, acabei de chegar, e quem tiver seus maridos que segure, viu, que eu tô soltinha”, diz o rapaz no vídeo.

No entanto, minutos após a gravação, o clima mudou. Outro vídeo mostra o jovem trocando agressões com duas mulheres em meio ao público. A briga chamou atenção de quem estava no local e, rapidamente, outras pessoas intervieram para apartar a confusão.

Até o momento, não há informações se alguém ficou ferido ou se o caso foi registrado pelas autoridades. As imagens circularam amplamente no Twitter, acumulando milhares de visualizações e comentários que misturam humor e críticas ao comportamento de todos os envolvidos.