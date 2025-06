Jovem morre após ser atropelado por ônibus enquanto pegava ‘rabeira’ 

Um trágico acidente na Linha Verde, no bairro Xaxim, em Curitiba, resultou na morte de um jovem que praticava a perigosa ação conhecida como “pegar rabeira” — quando ciclistas ou pedestres se penduram em veículos em movimento.

A vítima, identificada como Lucas, estava acompanhado de dois amigos no momento do acidente, ocorrido no dia 26 de abril. Durante a manobra, ele foi atingido por um ônibus e teve uma das pernas esmagadas.

Socorrido em estado grave, Lucas foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Em meio à dor, a mãe do jovem fez um desabafo emocionante: “Hoje, meu filho faleceu pegando ‘rabeira’. Deu de frente com o ônibus. Muitos têm a sorte de voltar pra casa. Meu filho voltou duas vezes e eu avisei que na terceira vez ele não iria mais voltar. Só que ele não me escutou.”

Lucas fazia parte de um grupo de ciclistas que, abalado com a perda, prestou homenagem a ele nas redes sociais, compartilhando um vídeo em sua memória.