Jovem que matou adolescente com bolo envenenado revela motivação e detalhes do crime

Ana Luiza de Oliveira Neves morreu após consumir um bolo de pote envenenado. O crime foi cometido por outra adolescente, que, em depoimento, revelou detalhes do que fez e disse estar arrependida. Ela também afirmou estar com “peso na consciência” por ter tirado a vida da colega.

Durante o depoimento, a suspeita admitiu ter colocado óxido de arsênio no doce que matou Ana Luiza. No passo a passo do crime, a jovem contou que foi até uma doceria, comprou o bolo e, já em casa, preparou um brigadeiro branco no qual adicionou o veneno, que ela adquiriu pela internet por R$ 80. O planejamento do crime teria começado no dia 14 de maio e foi concluído dias depois.

Não foi a primeira vez que a adolescente tentou cometer o mesmo crime. Dias antes, ela envenenou outra jovem, que chegou a passar mal, mas conseguiu se recuperar. Segundo a própria suspeita, a motivação, nesse primeiro caso, foi o fato de dois de seus namorados terem terminado com ela para se envolver com essa jovem. Já o crime que resultou na morte de Ana Luiza teria sido motivado por ciúmes. As informações são da CNN Brasil.

O que aconteceu com Ana Luiza

Ana Luiza, de 17 anos, faleceu no domingo (1º/6), em Itapecerica da Serra, após consumir o bolo de pote. Um amigo da família, identificado como Cristiano, foi quem registrou a ocorrência, já que os pais da jovem estavam muito abalados para prestar depoimento.

No sábado (31/5), o doce foi entregue por um motoboy, acompanhado de um bilhete que dizia: “Um mimo para a garota mais linda que eu já vi.” Pouco depois de consumir o doce, Ana passou mal e foi levada ao hospital pelo pai, Silvio. Na unidade, ela foi inicialmente diagnosticada com intoxicação alimentar. Após apresentar melhora, recebeu alta e voltou para casa. No entanto, no dia seguinte, ela voltou a passar mal e foi levada novamente ao pronto-socorro, já em estado grave. Segundo o boletim médico, Ana chegou à unidade sem sinais vitais.

Antes de se sentir mal pela primeira vez, Ana chegou a gravar um áudio para amigos, na tentativa de descobrir quem havia enviado o bolo.