O amor de Vanessa do Nascimento Sousa, de 27 anos, e Rodrigo Viturino Santos, de 37, emocionou Brasília. Internada para tratar um câncer no colo do útero, Vanessa realizou o sonho de se casar no jardim do Hospital de Base do Distrito Federal, em uma cerimônia que o Metrópoles acompanhou de perto. A jovem faleceu no último sábado (31/5), após meses de luta contra a doença, deixando uma história de amor que comoveu profissionais de saúde, familiares e toda a cidade.

Natural do Distrito Federal e dona de casa, Vanessa conheceu Rodrigo Viturino Santos, de 37 anos, lavrador baiano, na cidade da Estrutural. O pai de Vanessa conheceu Rodrigo primeiro, durante o trabalho e resolveu apresentar para a filha. O desejo de se casar surgiu há quatro meses atrás, em fevereiro, durante uma conversa íntima que Vanessa teve com a psicóloga do Hospital de Base, enquanto enfrentava o tratamento contra o câncer. Já em cuidados paliativos, ciente da gravidade do quadro, ela compartilhou que tinha um sonho não realizado: oficializar sua união com Rodrigo, seu companheiro há sete anos. O pedido não veio de uma ocasião especial, mas sim da vontade genuína de transformar aquele amor em algo formal, simbólico e cheio de significado. “Quero muito me casar com ele. É o que mais desejo agora”, disse Vanessa, emocionada, à equipe de saúde. Foi a partir desse relato que os profissionais de psicologia, enfermagem, serviço social e fisioterapia começaram a se mobilizar, junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, para tornar esse sonho possível. Em poucos dias, conseguiram organizar juiz de paz, decoração, bolo, vestido, maquiagem, flores e até música. O casamento aconteceu no dia 17 de fevereiro, no jardim da instituição. Quando ficou sabendo que o casamento seria realizado, Vanessa ficou surpresa. Não imaginava que tanta gente se mobilizaria por ela. “Nunca pensei que seria possível. É mais do que eu sonhei. Eu só queria me casar, e ganhei uma festa inteira”, contou, à época, bastante emocionada. Assista ao vídeo da cerimônia: Veja imagens da cerimônia: CLIQUE AQUI para ver as imagens. A despedida Após o casamento, a Rede Feminina de Combate ao Câncer manteve o apoio à família de Vanessa. A entidade também liderou a reforma da casa onde a família vive, em Santa Maria, garantindo um lar mais digno e confortável para Rodrigo e as crianças. Nas últimas semanas de vida, Vanessa foi transferida para o Hospital de Apoio de Brasília, onde pôde receber um cuidado mais humanizado. Diferente do ambiente mais técnico, lá, o atendimento é pensado não só para o paciente, mas também para a família, garantindo que os últimos momentos pudessem ser vividos com dignidade. Na sexta-feira (30/5), Rodrigo cuidou de Vanessa pela última vez. Foi o momento em que o casal se despediu, sem imaginar que seria o adeus definitivo. “Ela ainda estava falando, a gente não achava que fosse tão perto”, contou Rodrigo, emocionado. Ela faleceu no sábado à noite (31/5), por volta das 19h10, aos cuidados de uma cuidadora. As crianças puderam ver a mãe pela última vez no dia 19 de maio, quando completou 27 anos. Em uma pequena festa de aniversário no quarto, com bolo e decoração.