Jovem supostamente alcoolizado morre após bater em quebra-mola e colidir com palmeira

O motociclista Adriel Pinho Magalhães Filho, de 21 anos, morreu após perder o controle da motocicleta ao passar por um quebra-mola e colidir violentamente com uma palmeira. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (22), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Adriel trafegava no sentido Centro–bairro em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta e placa TAL-0I32, quando perdeu o controle ao passar por um quebra-mola e atingiu uma palmeira localizada no canteiro central da avenida, que divide as duas pistas de rolamento.

Com a força do impacto, a moto ficou parcialmente destruída. No momento do acidente, o capacete da vítima não estava afivelado e, possivelmente, se desprendeu da cabeça durante a colisão com a árvore. Adriel sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, afundamento de crânio e Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Adriel já estava sem vida.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) enviou o rabecão e a equipe da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia e removeu o corpo para a sede do órgão, onde passará por exames cadavéricos.

Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi retirada da lateral da pista por amigos da vítima.

Ainda segundo relatos de amigos, Adriel estava em uma confraternização pouco antes do acidente. Uma das amigas chegou a pedir que ele não fosse embora naquele estado em que se encontrava, mas, infelizmente, o jovem não atendeu aos conselhos e a tragédia acabou acontecendo.