Jovem vítima de acidente precisa de doação de sangue em Rio Branco; saiba como ajudar

Adriane Augustinho Silva, jovem vítima de um grave acidente ocorrido no último domingo na Rua Padre Egídio, em Rio Branco, está internada no Pronto-Socorro da cidade e necessita com urgência de doação de sangue para seguir com o tratamento e aumentar suas chances de recuperação.

A família e os médicos fazem um apelo à população acreana para que se dirijam aos hemocentros e postos de coleta da cidade para realizar a doação. O gesto simples pode ser decisivo para salvar a vida de Adriane.

Quem puder ajudar deve procurar o Hemocentro do Acre, localizado em Rio Branco, ou outras unidades autorizadas. É importante que os doadores estejam em boas condições de saúde, tenham entre 16 e 69 anos, pesem acima de 50 kg e não tenham feito doação recente.