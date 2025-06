Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra o HPV até este sábado

O prazo para que jovens de 15 a 19 anos recebam a dose única da vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) termina neste sábado (14/6). Após essa data, a vacina voltará a ser oferecida exclusivamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

Desde março, a Secretaria de Saúde (SES-DF) adotou a estratégia de ampliar o público-alvo que pode receber o imunizante, para aumentar a cobertura e incluir quem perdeu a oportunidade de tomar a vacina quando era mais novo.

No DF, mais de 100 pontos de vacinação oferecem a dose. Para se vacinar, basta comparecer com documento de identidade e cartão de vacinação a um dos postos de atendimento disponíveis no site da SES-DF.

Cânceres

O HPV é um vírus capaz de infectar tanto a pele quanto as mucosas oral, genital e anal. Embora a principal forma de transmissão da infecção sexualmente transmissível (IST) seja por via sexual, por meio da penetração desprotegida, o contágio também pode ocorrer via contato direto entre órgãos genitais – mesmo sem penetração.

Um estudo feito em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, com homens e mulheres de 16 a 25 anos, identificou taxas da doença de 52,3% a 63,5% para qualquer tipo de HPV e de 39,8% a 53,1% quando considerada a infecção de alto risco.

Dados do Ministério da Saúde revelam, ainda, que o câncer de colo do útero – uma das enfermidades causadas pelo HPV – mata cerca de 7 mil mulheres por ano no país.

Os diagnósticos anuais chegam a 17 mil. Além disso, a infecção pode provocar verrugas genitais e outros tipos de cânceres, inclusive no pênis e na laringe.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)