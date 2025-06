Julgamento que pode banir Paquetá do futebol é concluído

West Ham, clube do brasileiro, ficou incomodado com prazo estipulado pela Justiça inglesa para tornar pública a sentença final. A audiência foi iniciada em março e retomada no mês passado.

Acusação

Em maio de 2024, Lucas Paquetá foi denunciado por má conduta com relação a apostas esportivas em quatro jogos. Mais precisamente, o brasileiro é acusado de ter forçado o cartão amarelo nas partidas seguintes: West Ham 0 x 2 Leicester (12 de novembro de 2022), West Ham 1 x 1 Aston Villa (12 de março de 2023), West Ham 3 x 1 Leeds (21 de maior de 2023) e Bournemouth 1 x 1 West Ham (12 de agosto de 2023).

Cerca de 60 pessoas da Ilha de Paquetá, bairro natal do meia, apostaram no cartão amarelo do meio-campista do West Ham nesses lances. Os palpites foram feitos no site da Betway, patrocinadora master do clube em que joga o atleta da Seleção Brasileira.

As quatro acusações de Lucas Paquetá são baseadas na Regra E5.1 da Federação Inglesa: “Não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em ou em conexão com um jogo ou competição”.