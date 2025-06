Brasileira que caiu de penhasco na Indonésia não resiste aos ferimentos e morre

A jovem brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que havia caído de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, morreu após não resistir aos ferimentos. A informação foi confirmada pela família nesta terça-feira (24), por meio de um perfil nas redes sociais criado para acompanhar o caso.

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, diz a nota publicada pela família.

O acidente ocorreu no último sábado (21), enquanto Juliana fazia uma trilha na região do Monte Rinjani, um dos pontos turísticos mais visitados do país asiático. Desde então, equipes de resgate estavam mobilizadas para alcançar a área de difícil acesso onde ela havia caído.

Juliana era natural do Brasil e estava em viagem pela Indonésia.