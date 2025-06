Juliana Paes é cotada para posto de rainha de bateria da Viradouro no Carnaval 2026

Após seis anos afastada da folia, Juliana Paes pode estar prestes a fazer um retorno triunfal ao carnaval carioca. A atriz, que brilhou à frente da bateria da Viradouro no passado, está sendo cotada para integrar o desfile da escola em 2026. A ideia é incluí-la em uma homenagem especial ao Mestre Ciça, tema do próximo enredo. As informações são do Extra.

Juliana ocupou o posto de rainha da bateria da vermelho e branco por vários anos, encerrando sua trajetória na escola em 2008. Juliana desfilou no ano seguinte a substituindo e ficou até 2008 no cargo.

Desde sua despedida do carnaval na Grande Rio, há seis anos, Juliana tem mantido distância dos desfiles. Agora, a expectativa nos bastidores é de que a atriz aceite o convite e volte a reinar na Sapucaí.

De acordo com fontes do portal Extra, há um forte desejo da escola de vê-la novamente representando a Viradouro.