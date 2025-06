Juliano Cazarré exibe hematomas chocantes ao iniciar reabilitação após cirurgia no joelho

O ator Juliano Cazarré está se recuperando de uma cirurgia no joelho feita na última semana. Na manhã desta terça-feira (3), ele compartilhou com os seguidores um vídeo no qual aparece fazendo exercícios de fisioterapia e exibindo os hematomas na perna.

A cirurgia, realizada na quarta-feira passada (28), foi para reconstruir o ligamento cruzado anterior, lesão comum em acidentes ou esforços físicos intensos. Após o procedimento, Juliano ainda precisou voltar ao hospital por causa de uma queda, que acabou abrindo os pontos. Ele passou por nova sutura antes de iniciar a reabilitação.

Mesmo com as dores e os roxos na perna, o ator demonstrou otimismo. Ele contou que sabe que o processo será longo e, em alguns momentos, difícil, mas está animado para voltar ao normal. Nas redes sociais, ele aparece com muletas e também segurando uma Bíblia, que tem sido uma fonte de força durante a recuperação.

“Depois da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e uma queda que me levou de volta ao hospital para refazer os pontos, iniciei a fisioterapia. Será um longo (e às vezes doloroso) caminho. Mas tô animado. Bora!”, disse o ator.

Esposa atualiza estado de saúde de Juliano Cazarré após duas cirurgias às pressas

Leticia Cazarré se pronunciou nas redes sociais sobre o estado de saúde do marido, Juliano Cazarré. O ator precisou ser internado e passou por duas cirurgias no joelho após sofrer uma queda nos últimos dias, o que deixou internautas preocupados.