Juliano Cazarré passa por reabilitação após nova cirurgia e expõe hematomas

O ator Juliano Cazarré passou por uma cirurgia no joelho na semana passada e mostrou para os seguidores que começou os procedimentos de fisioterapia. Na manhã desta terça-feira (3/6), o artista compartilhou um vídeo em que aparece mostrando os hematomas ao fazer os exercícios.

“Depois da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e uma queda que me levou de volta ao hospital para refazer os pontos, iniciei a fisioterapia. Será um longo (e às vezes doloroso) caminho. Mas tô animado. Bora!”, pontuou o famoso, que está com várias marcas roxas pela perna.

Vários seguidores deixaram mensagens positivas para Juliano Cazarré após ele confirmar que precisou refazer os pontos. “Melhoras! Saúde e paz. Mantenha-se forte”, pontuou uma seguidora. “Caramba, cara… impressionante como ficou o hematoma e o inchaço… melhoras pra você!”, acrescentou outra.

A cirurgia no joelho de Juliano Cazarré aconteceu na última quarta-feira (28/5), quando o ator mostrou que estava com muletas e uma Bíblia.