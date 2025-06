Júlio César Farias, um dos organizadores da Expoacre, é homenageado em sessão solene da Aleac

Durante a sessão solene realizada nesta quarta-feira (4) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em alusão aos 50 anos da ExpoAcre, o produtor e organizador de eventos Júlio César Farias foi homenageado por sua contribuição histórica à maior feira agropecuária do estado.

A homenagem foi entregue pelas mãos do governador Gladson Cameli e dos deputados Afonso Fernandes e Luiz Gonzaga, em reconhecimento à dedicação de Júlio César na organização e fortalecimento da Expoacre ao longo dos anos.

Com uma trajetória marcada pelo empenho na promoção de grandes eventos no estado, Júlio é uma das figuras centrais na estruturação da feira, que se tornou referência em negócios, cultura e entretenimento no Acre.

“Receber essa homenagem é uma grande honra. A ExpoAcre é parte da minha vida e ver o evento crescer, superar desafios e se consolidar como uma vitrine do nosso estado é gratificante. Agradeço a Aleac, ao governador e a todos que fazem parte dessa história”, disse Júlio.

Além de Júlio, outros profissionais e instituições que ajudaram a construir a trajetória da Expoacre ao longo das últimas décadas também foram reconhecidos durante a cerimônia.

A edição especial de 50 anos da feira será realizada entre os dias 1º e 6 de julho em Cruzeiro do Sul, e de 26 de julho a 3 de agosto em Rio Branco.