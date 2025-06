Junho chegou! Confira as festas juninas da semana e outros eventos em Brasília

Uma das festas mais esperadas do ano chegou: os festejos juninos. A reportagem do portal LeoDias separou alguns desses eventos para você aproveitar, assim como shows, teatro, corrida, entre outros. Confira a agenda cultural dos dias 6 a 12 de junho.

Arraiá Metrópole Shopping

Data: 6 a 8 de junho

Horário: 17 horas

Local: Metrópole Shopping (Águas Claras)

Entrada gratuita

Arraiá do Clube do Exército

Data: 6 e 7 de junho

Horário: 18 horas

Local: Clube do Exército, sede SMU

Ingresso: A partir de R$ 20

Festa junina do Iate Clube

Shows de Thiago Nascimento, Rainner, dupla Wilian e Marlon e DJ Renê Ricochet

Data: 6 de junho

Horário: 19 horas

Local: Iate Clube Brasília- Trecho 2, SMI

Ingresso: A partir de R$ 30 na bilheteriadigital.com

Sesc Tradições Juninas- Ceilândia

Shows com Jú Marques, Leon Correa, Juliana Linhares e Matheus Fernandes

Data: 6 e 7 de junho

Horário: A partir das 18 horas

Local: Unidade de Ceilândia do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) QNN 27, Área Especial – lote B, Ceilândia Norte- Brasília DF

Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento.

Fuun Festival

Tz da Coronel + Djonga + BK + Kyan + PH + Alee

Data: 7 de junho

Horário: A partir das 16 horas

Local: Estacionamento 2 do Parque da Cidade

Ingressos: A partir de R$ 105+taxas

Brasil Origem Week e Chocolat Festival

Data: 6, 7 e 8 de junho

Horário: A partir das 15 horas

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Gui Santana- Show de Humor

Data: 7 de junho

Horário: 20 horas

Local: Lendary Comedy – Brasília, DF- SIA Trecho 3 – Guará

Ingresso: sympla.com.br

Workshop Médico Long Longevidade, Emagrecimento e Telemedicina

Data: 6 e 7 de junho

Horário: A partir das 9 horas

Local: Royal Tulip Alvorada Brasília, Brasília – DF- SHTN Trecho 1 Conjunto 1B Bloco C – Asa Norte

Ingresso: A partir de R$ 997,00 no sympla.com.br

Partyway Cultural

Data: 7 de junho

Horário: 18 horas

Local: Evento presencial em Praça Cine Itapuã, Brasília – DF

Entrada grátis

Live! Run XP Brasília I 2025

Data: 8 de junho

Horário: 6 horas

Local: Esplanada dos Ministérios

Ingresso: appliveexperience.com.br

Gilberto Gil- Tempo Rei

Data: 7 de junho

Horário: 20h30

Local: Arena BRB

Ingresso: A partir de R$ 120

Festival Regenera Brasília

Data: 7 e 8 de junho

Horário: A partir das 9 horas

Local: Vila Marianna DF – Lago Norte, Brasília – DF

Ingresso: A partir de R$ 15 no sympla.com.br