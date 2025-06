Justiça aceita denúncia contra acusado de matar garimpeiro a queima-roupa em Rio Branco

A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu Luiz Felipe Costa Apolinário, acusado de assassinar o garimpeiro José Eumar de Albuquerque Filomeno, de 56 anos. O crime ocorreu na manhã de 22 de dezembro de 2024, na Rua Palmeral, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas relataram uma discussão entre os dois momentos antes do homicídio. Imagens de câmeras de segurança flagraram Luiz Felipe sacando uma arma e atirando à queima-roupa contra a vítima, que morreu no local.

O caso será julgado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, que já deu início à fase de instrução do processo com a oitiva de testemunhas e coleta de provas. Luiz Felipe se apresentou espontaneamente à Polícia Civil dias após o crime, prestou depoimento e foi liberado. Ele responderá pelo crime de homicídio simples em liberdade, enquanto aguarda nova decisão judicial.