Justiça com as próprias mãos: suspeito de furto tem dedos decepados

Um homem em situação de rua teve dois dedos decepados com um alicate, em um ato de extrema violência registrado em Laguna, no litoral sul de Santa Catarina. A agressão ocorreu na última quinta-feira (29/5) e, segundo a polícia, foi motivada por uma acusação de furto.

De acordo com informações, a vítima teria sido perseguida após ser apontada como responsável pelo furto de um botijão de gás. Como forma de punição, os agressores amputaram os dedos da mão do homem com o uso de um alicate.

Após a mutilação, ele foi deixado em via pública. A Polícia Militar foi acionada e acompanhou o socorro da vítima, que recebeu atendimento médico. Conforme relato da PM, o homem preferiu não dar detalhes sobre o ocorrido.

A Polícia Civil confirmou que instaurou inquérito para investigar o caso, mas, em nota, informou que não divulgará detalhes neste momento, a fim de preservar o andamento das diligências.