Justiça condena Glória Pires a indenizar ex-cozinheira após disputa trabalhista

A atriz Glória Pires foi condenada pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro a pagar uma indenização à sua ex-cozinheira, Denize de Oliveira Bandeira, após uma ação judicial movida pela funcionária. A decisão foi confirmada pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), em segunda instância.

Segundo os autos, Denize trabalhou por anos na residência da artista e alegou ter cumprido jornadas exaustivas sem a devida compensação, além de outros descumprimentos de direitos trabalhistas, como ausência de pausas para descanso, não pagamento de adicionais noturnos e horas extras.

Inicialmente, a indenização foi calculada em R$ 559.877,36. No entanto, a defesa de Glória Pires contestou a cifra, afirmando que houve erro na divulgação do valor. De acordo com a assessoria da atriz, o montante reconhecido pela Justiça corresponde apenas às horas extras, totalizando R$ 177.769,59.

“Foi essa a decisão mantida, e isso pode ser verificada nos autos do processo. Sendo mentira o valor divulgado de 500/560 mil reais”, declarou a equipe jurídica da atriz em nota oficial.

Tentativa de recurso e silêncio da atriz

Durante a tramitação do processo, a defesa de Glória Pires chegou a recorrer da decisão em primeira instância, mas o recurso foi considerado inválido por um erro processual.

Até o momento, a atriz — um dos nomes mais consagrados da televisão brasileira — não se pronunciou pessoalmente sobre o caso. Já a ex-cozinheira segue defendendo sua versão dos fatos, alegando ter sofrido danos durante o período de trabalho na residência da artista.

✍️ Matéria adaptada por ContilNet, com informações do site Contigo!