Justiça condena homem que tentou estrupar mulher dentro do Horto Florestal; veja a pena

Guilherme Silva da Cruz foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado por tentativa de estupro contra uma mulher que praticava exercícios no Horto Florestal, em Rio Branco. A sentença foi proferida na noite de terça-feira (10) pela juíza Isabelle Sacramento, da 1ª Vara Criminal da capital.

O caso aconteceu em janeiro deste ano e teve como base provas como o laudo do corpo de delito, que apontou sinais de esganadura e diversos hematomas, compatíveis com a versão da vítima, que desmaiou ao reagir à agressão.

O ataque ocorreu no dia 11 de janeiro, por volta das 9h20, quando a vítima caminhava com seu cachorro em uma trilha do parque. Ela foi surpreendida por Cruz, que a imobilizou pelo pescoço usando uma pochete, tentando arrastá-la para o matagal. Após ela perder a consciência, ele fugiu, levando o celular da vítima, que foi encontrado próximo ao local. A mulher conseguiu pedir ajuda e Cruz foi preso pouco depois, escondido em um terreiro no bairro Tancredo Neves.

Durante o julgamento, o réu alegou que queria apenas roubar o celular para pagar uma dívida com o tráfico. No entanto, ocorreu somente após a vítima desmaiar, evidenciando que a intenção inicial era a violência sexual. A juíza reforçou que a tentativa só não foi consumada devido à resistência da vítima, e que, por ser reincidente, o acusado cumprirá a pena em regime fechado.