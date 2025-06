Justiça decreta prisão temporária de suspeito de atropelar e matar advogada em Rio Branco

A Justiça do Acre decretou na manhã desta segunda-feira (23), a prisão temporária de Diego Luiz Gois Passo, de 27 anos, acusado de atropelar intencionalmente e matar a advogada Juliana Chaar Marçal na saída de uma casa noturna em Rio Branco, no último sábado (21).

A Vara Estadual do Juíz das Garantias da capital apura o homicídio doloso e solicitou o mandato de busca e apreensão do suspeito, além da quebra de sigilo de seus dados telefônicos.

Em entrevista, o delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, já havia informado que a ação de diligência em busca de Diego estavam sendo feitas e se ele não se apresentasse voluntariamente, seria considerado foragido.

Na decisão, o Ministério Público destacou deferir o pedido. A Justiça declara que os desdobramentos das investigações tem evolução comprobatória com a suposta definição do autor do crime.

Além de imagens de câmeras de segurança da casa noturna, testemunhas apontam Diego Gois como o motorista do veículo Hilux de cor preta que atropelou intensionalmente a advogada Juliana e seu companheiro.

“A análise técnica das câmeras de vigilância permitiu identificar o indivíduo que conduzia o veículo utilizado no atropelamento sendo possível visualizar suas características físicas e vestimentas. A prisão temporária pelotada encontra fundamento legal no artigo 1 da Lei 7.960/89”, afirma o documento.