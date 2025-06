Justiça do Acre condena homem por fazer buraco em muro para espiar vizinhas

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) condenou um homem a pagar R$ 4 mil por danos morais e tapar um buraco feito por ele no muro que divide sua moradia da residência vizinha, na capital.

De acordo com a decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, o acusado perfurou intencionalmente a obra que separa os terrenos para observar as vizinhas em momentos íntimos, especialmente enquanto ela tomavam banho no banheiro externo da casa.

A sentença também estabelece multa diária de R$ 100 em caso de descumprimento da ordem para fechar a abertura e determina que ele cesse imediatamente a conduta de perturbação à tranquilidade.

Para a juíza Evelin Bueno, os atos realizados pelo acusado configuram violência de gênero, sendo assim, determinou a análise no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

“Os comportamentos como esses descritos perpetuam ciclos de silenciamento, controle e exposição pública do corpo e da moral feminina, especialmente quando atingem mulheres em situações de maior vulnerabilidade”, destaca trecho da sentença.

No processo consta ainda que o buraco no muro já havia sido fechado pelas denunciantes, mas foi aberta novamente pelo homem. Além disso, consta ainda o histórico de ameaças, agressões verbais, xingamentos, despejo de lixo e uso frequente de som alto, que, segundo o Judiciário, já se arrastam por anos.

O acusado negou as acusações e afirmou que as histórias alegadas pelas vizinhas foram inventadas. De acordo com ele, as brechas foram feitas devido a alagamento em seu terreno.