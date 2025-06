Justiça Eleitoral cancela 1 milhão de títulos em SP. Saiba o que fazer

A Justiça Eleitoral cancelou mais de 1,3 milhão de títulos de eleitores em São Paulo, que lidera o ranking dos estados com mais pessoas com documento cancelado em todo o país. Cidadãos que estavam aptos a votar e que não votaram, não justificaram ausência em três turnos consecutivos de eleição e não regularizaram a situação por meio do pagamento de multa sofreram o cancelamento.

O número de títulos cancelados no estado (1.304.783) corresponde a 25% de todo o Brasil ( 5.042.047). O cancelamento automático dos documentos foi processado entre a última sexta-feira (30/5) e essa terça (3/6).

Segundo a Justiça Eleitoral, a maioria dos que tiveram o título cancelado eram homens. A faixa etária principal é entre 25 e 29 anos. Em relação ao grau de instrução, a maior parte do cancelamento se deu entre os que possuem ensino médio completo.

O que fazer se você teve o título cancelado

Quem teve seu título cancelado deve requerer a revisão de dados ou transferência de domicílio .

. O serviço pode ser solicitado em um cartório ou no autoatendimento eleitoral no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).

Além disso, é preciso de realizar o pagamento de eventuais multas de R$ 3,51 por turno em que a pessoa não votou ou não justificou ausência.

Para verificar a situação, os cidadãos podem acessar o site do TRE ou o aplicativo E-Título. O pagamento da multa pode ser feito via pix em ambas plataformas.

O atendimento presencial pode ser feito em qualquer cartório independentemente da zona eleitoral vinculada ao título, necessitando apenas do agendamento prévio e comparecimento com documento oficial com foto.