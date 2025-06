Justiça intensifica busca por Gracyanne e Belo após denúncia de crime

Apesar do apelo de fãs por uma reconciliação entre Gracyanne Barbosa e Belo, o ex-casal continua ligado na Justiça – agora como réus em uma ação criminal por apropriação indébita, datada de 2020. O processo segue travado porque ambos ainda não apresentaram suas defesas, e novas tentativas de localizá-los vêm sendo feitas.

Segundo informações apuradas pela coluna de Fábia Oliveira, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) autorizou o envio de novas cartas de citação para o Rio de Janeiro, local onde os dois residem atualmente. A medida visa garantir que sejam notificados formalmente para que possam responder à ação.

No caso de Gracyanne, a situação se complica. As últimas tentativas de citação ocorreram durante sua participação em um reality show da Globo. À época, o endereço dos Estúdios Globo chegou a ser usado como referência pelo Judiciário, mas sem sucesso.

Mais recentemente, um oficial de Justiça tentou localizá-la na Barra da Tijuca, zona oeste carioca. No entanto, ao chegar ao imóvel, foi informado por um funcionário que ninguém aparece na residência há meses. A tentativa foi registrada como fracassada, o que representa mais um entrave no andamento do processo.

Relembre o caso

Gracyanne, Belo e Nelson Trajano de Ataíde foram denunciados pelo Ministério Público em julho de 2024 por apropriação indébita, crime que pode resultar em pena de até quatro anos de reclusão.

A denúncia envolve a suposta retenção indevida de itens que deveriam ter sido devolvidos ao término de um contrato de locação, como uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água avaliado em R$ 2 mil.

Enquanto a Justiça tenta notificar os réus, o caso permanece paralisado, aguardando manifestação formal dos envolvidos.

📎 Matéria redigida por ContilNet, com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.