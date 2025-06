Justiça mantém prisão de acusados pela Chacina do Taquari; seis vítimas foram executadas

A Justiça do Acre decidiu manter a prisão preventiva dos quatro acusados de envolvimento na chacina que chocou Rio Branco em novembro de 2023. A medida, segundo o juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, visa garantir a ordem pública, diante da gravidade do caso e do envolvimento dos réus em uma disputa entre facções criminosas.

Continuam detidos Tony da Silva Matos, conhecido como “Tony Barroca”; José Wervento Nascimento Rosa, o “Raridade”; Denilson Araújo da Silva, o “Jabá”; e Davidesson da Silva Oliveira, apelidado de “Escopetinha”. Um quinto denunciado, Ronivaldo da Silva Gomes, o “Roni”, permanece foragido, e a Polícia Civil do Acre segue realizando diligências para capturá-lo.

A chacina aconteceu em 3 de novembro de 2023, em uma casa na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, e deixou seis mortos. As vítimas foram identificadas como Adegilson Ferreira da Silva e Valdei das Graças Batista, supostamente ligados à facção Bonde dos 13; além de Luan Santos de Oliveira, Tailãn Dias da Silva, Sebastião Ytalo Nascimento e Tiago Rodrigues da Silva, que seriam integrantes do Comando Vermelho.

A investigação do crime foi conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e conseguiu esclarecer o caso em pouco mais de um mês. Para o magistrado, a gravidade da chacina e o contexto de violência organizada justificam a manutenção da prisão dos acusados, sendo ineficaz, neste momento, a aplicação de medidas alternativas. O episódio teve ampla repercussão na capital acreana e reforçou o alerta das autoridades para o avanço da criminalidade relacionada à guerra entre facções.

