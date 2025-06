Justiça mantém prisão preventiva de ex-presidente do PP no Acre investigado por tráfico

A Justiça Federal decidiu manter a prisão preventiva de Hélio do Nascimento Bezerra Júnior, ex-presidente do PP Jovem no Acre, investigado em uma operação da Polícia Federal que apura tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Na decisão, a Justiça entendeu que não houve apresentação de fato novo que justificasse a mudança na medida cautelar.

Além de manter a prisão, o juiz também aceitou a denúncia por posse ilegal de munição de uso restrito contra Hélio Júnior. Durante cumprimento de mandado na operação realizada em abril deste ano, a Polícia Federal apreendeu na casa dele 46 munições de calibre .223 Remington, além de um carregador de fuzil compatível.

A defesa alegou que o material seria destinado à prática de tiro esportivo e não oferecia risco, mas os argumentos não foram aceitos pela Justiça, que também descartou a possibilidade de absolvição sumária.

A Justiça Federal marcou, ainda, para o dia 8 de julho a audiência de instrução e julgamento do processo. A sessão ocorrerá de forma telepresencial.

Além de Hélio, foram presos Marineuza do Nascimento Pereira, Ronay Silva de Araújo, Márison Queiroz da Silva, Marcelo Gondim de Moraes, Carlos Daniel Rodrigues Barreto, Angelino Campos Bezerra e David de Lima Martins. Todos permanecem sob custódia.

Já Sara Archanjo da Silva, companheira de Marcelo Gondim, foi beneficiada com prisão domiciliar por ser mãe de uma criança de 4 anos.

*Com informações exclusivas do site O Seringal