Justiça mantém réu em processo de jogador morto por fazer gesto associado a facção no Acre

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na segunda-feira (2), pedido de habeas corpus para suspender ação penal contra Francivaldo Barrozo Chaves, o “Abacate”, que está preso como um dos acusados pela execução do jogador de futebol Thiago Tavares, crime ocorrido em 2023. A defesa do réu pediu o trancamento da tramitação do processo até o julgamento em definitivo.

Os desembargadores da Câmara Criminal seguiram, por unanimidade, o voto do relator, o desembargador Samoel Martins Evangelista, que também votou contra a absolvição do réu, sem pronunciamento para ir a Júri Popular. O pedido da defesa também incluía a nulidade das provas obtidas pela Delegacia de Homicídios por meio da extração de dados de um aparelho celular, apreendido em uma ação policial.

O desembargador Samoel Evangelista entendeu que a situação não demanda a suspensão da ação penal nem o desentranhamento – retirada de provas – do processo. Para o magistrado, no momento oportuno, o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri deve analisar a validade ou não das provas.

Francivaldo Barrozo Chaves, Pablo Rodrigo Farias de Souza e Isaias da Costa foram denunciados em segundo processo pela execução do jogador Thiago Tavares e ainda pelos crimes de constrangimento ilegal por quatro vezes, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

Thiago Tavares, que atuava no Santa Cruz do Acre, foi assassinado em 31 de março do ano passado, após ter sido sequestrado de uma festa no Santa Inês. Ele havia vindo do Recife (PE) para realizar o sonho de ser jogador e se profissionalizar no futebol do Acre.

O crime foi praticado por integrantes de uma organização criminosa, após encontrarem no celular do atleta uma fotografia com o símbolo de vitória, que foi associado pelos bandidos a uma facção rival. No dia 23 de abril deste ano, outros três réus foram condenados pelo assassinato do jogador do Santa Cruz do Acre. Andrey Borges pegou 24 anos e 8 meses de prisão; Darcifran de Moraes Eduíno Junior, 32 anos e 10 meses; e Kauã Cristian, 21 anos e oito meses.