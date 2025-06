Justin Bieber desabafa após ter reação explosiva exposta em vídeo

Justin Bieber usou as redes sociais para desabafar sobre o vídeo em que teve um comportamento explosivo exposto. O cantor foi filmado por paparazzi e reagiu de forma raivosa. Após o caso repercutir, o astro pop admitiu que está com problemas de saúde.

“As pessoas continuam me dizendo para me curar. Não acham que se eu pudesse ter me consertado, já o teria feito? Eu sei que estou quebrado. Eu sei que tenho problemas de raiva”, iniciou.

Em seguida, o cantor disse: “Tentei fazer a vida inteira para ser como as pessoas que me disseram que eu precisava ser consertado como elas, e isso continua me deixando mais cansado e mais zangado.”

Por fim, Justin Bieber apelou para a fé. “Jesus é a única pessoa que me faz querer fazer da minha vida sobre os outros. Porque, sinceramente, estou exausto de pensar em mim ultimamente, vocês não?”, escreveu.

Por que Justin Bieber desabafou?

O desabafo foi feito horas após Bieber compartilhar no Instagram prints de uma discussão com uma pessoa não identificada. Nas imagens, ele afirma que “nunca irá reprimir suas emoções por causa de alguém” e que “conflitos fazem parte de um relacionamento”.

“Se você não gosta da minha raiva, você não gosta de mim. Minha raiva é uma resposta à dor pela qual eu passei. Pedir para uma pessoa traumatizada não agir como uma pessoa traumatizada é simplesmente crueldade”, disse ele em um dos trechos.