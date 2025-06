k-pop-no-poder:-ateez-vai-incendiar-os-cinemas-brasileiros-com-tour-recente-do-grupo

Uma ótima notícia para os fãs do universo K-pop! A quarta turnê mundial do ATEEZ, grupo sul-coreano de sucesso, chamada “ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER]”, chega aos cinemas do Brasil na próxima semana. Depois de encantar o público na Ásia, América do Norte e Europa, o show de abertura em Seul será exibido nas telonas, com distribuição da SATO Company e estreia marcada para o dia 26 de junho. O grupo, composto somente por meninos, teve sua estreia em 2018 e é formado por: Wooyoung, Jongho, Song Min-gi, San, Kang Yeosang, Jeong Yunho, Park Seong Hwa e Kim Hong-joong.

Este show, que ainda vai ao ar, é dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Oh Yoon-Dong, que já fez concertos cinematográficos para gigantes como BTS, BLACKPINK, Baekhyun (EXO) e aespa. Ele está recheado de performances épicas dos maiores sucessos da banda, incluindo “Wonderland”, “Crazy Form”, “Say My Name” e “Guerrilla”, além de momentos especiais com as apresentações individuais de cada integrante. Com ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira), o espetáculo promete lotar as salas.

ATEEZ – Foto: Divulgação

ATEEZ – Foto: Divulgação

ATEEZ – Foto: Divulgação

O fenômeno global vindo diretamente da Coreia do Sul, vem conquistando o mundo com uma trajetória repleta de feitos impressionantes, do topo das paradas da Billboard a performances em grandes festivais como Coachella e Mawazine, além de bater recordes de vendas e levar prêmios internacionais para casa. Quando se trata de surpresas, os colírios não ficam para trás e estão sempre agradando ao público com novidades. Na última sexta-feira (13/6), o novo mini-álbum do conjunto, que ganhou o nome de “Golden Hour: Part. 3”, chegou às plataformas digitais.

Este é o primeiro trabalho dos oito elementos desde novembro do ano passado, dando continuidade à segunda parte que foi lançada. Já em 2023, conseguiram juntos reunir mais de 30 mil pessoas no estádio do Allianz Parque, na Grande São Paulo, levando os brasileiros à loucura. Confira o comunicado do ATEEZ destinado à imprensa sobre o atual projeto: “Explora como a juventude confronta emoções cruas, levando os ouvintes a uma jornada de tentação, rebelião e hesitação para descobrir a verdadeira natureza dos sentimentos. Em meio ao ritmo acelerado da vida cotidiana, as emoções são frequentemente reprimidas, fazendo com que essa sede se intensifique. Um desejo insaciável que só cresce. É uma sede ardente que não pode mais ser adiada, e buscar algo doce, porém perigosamente tentador, oferece apenas um alívio momentâneo e nunca a verdadeira satisfação”.