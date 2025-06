Durante uma apresentação da turnê The Lifetimes Tour, em Sidney, na última quarta-feira (4), Katy Perry protagonizou um momento inusitado que arrancou risadas do público. A cantora parou o show para mandar um recado direto à professora de uma fã australiana chamada Tiana, que confessou ter faltado aos estudos para não perder o espetáculo.

Tiana revelou que havia deixado de se preparar para uma prova de inglês para poder ver a estrela pop de perto. Diante da situação, Katy não perdeu a oportunidade de interceder com bom humor:

“Sabemos que ela está prestes a fazer uma prova de inglês e só queremos dizer que podemos estar um pouco cansados porque estávamos no palco ontem à noite”, brincou.

Em seguida, fez um apelo à educadora: “Por favor, Srta. Eunice, tenha um pouco de gentileza conosco! Esta é uma exceção!”. O momento espontâneo divertiu a plateia e viralizou nas redes sociais.

A cantora, que segue com a turnê mundial, desembarca no Brasil em setembro. Ela será uma das atrações do The Town, em São Paulo, e também levará o show para Curitiba e Brasília. Fica a dúvida: será que algum fã brasileiro também vai faltar à escola, faculdade ou trabalho para tentar chegar mais perto da diva pop? Só o tempo dirá.