Keanu Reeves acabou sendo exposto por “Lúcifer”, ou melhor, Peter Stormare. O ator e músico sueco, que em “Constantine” interpretou o papel do anjo criado por Deus, mas que se opôs a Ele e virou Satanás, acabou falando demais e expondo uma insatisfação por parte do veterano que dá vida ao protagonista John Constantine. Segundo ele, o colega de trabalho não estaria contente com a continuação do longa-metragem sobrenatural. A declaração veio à tona em entrevista ao The Direct.

“É uma constante discussão. Acho que Keanu, que conheço muito bem, não está satisfeito com os roteiros e com o que geralmente sai dos estúdios. Eles querem carros voando pelo ar. Querem pessoas dando cambalhotas e lutando em cenas de ação. Você não precisa incluir muita ação e tiroteio. Não faça um grande filme da Marvel! Está se tornando um filme de ação, em vez de um filme que se aprofunda cada vez mais nos personagens. Acho que (Reeves) quer retratar seu personagem Constantine tão pé no chão quanto no primeiro filme”, disparou Stormare.

Keanu Reeves Foto: Divulgação Keanu Reeves em Constantine Foto: Divulgação Keanu Reeves é exposto por "Lúcifer" e insatisfação com "Constantine 2" vem à tona Keanu Reeves como John Constantine – Foto: Divulgação

“Demorou muito para se tornar um filme cult, mas funcionou muito bem e funcionará novamente com o público. Não é preciso incluir muita ação e tiroteios”, finalizou o “Lúcifer” da primeira versão. Para aqueles que estavam com saudades do ator canadense, a estrela de Hollywood retorna agora para o universo de “John Wick”, com mais uma novidade. O filme “Bailarina” chega às telonas do Brasil na quarta-feira, 4 de junho, um dia antes do que havia sido anunciado anteriormente.

John é um homem com muita experiência em lutas contra forças sobrenaturais, que já enfrentou até o próprio inferno. Junto com Angela Dodson (Rachel Weisz), uma policial que não acredita em nada disso, ele investiga o estranho assassinato da irmã gêmea dela, Isabel. Durante a investigação, os dois entram em um mundo escuro, onde precisam enfrentar demônios e anjos malignos. O fenômeno do além traz, no final da produção, o anti-herói conseguindo se salvar, o que, segundo Alan Moore, escritor britânico que criou o personagem, aconteceu na vida real.

O personagem principal passou a vida tentando corrigir seus erros e combater o mal. Mesmo sabendo que seu futuro seria triste, ele consegue ajudar a salvar o mundo, além de encontrar sua própria redenção. Ao invés de somente derrotar as forças do mal, ele faz um grande sacrifício para proteger outras pessoas, o que o coloca no caminho da salvação que tanto procurava.