Kéfera diz que já foi convidada para ser “marmita” de um casal famoso

Kéfera Buchmann abriu o jogo e revelou que já recebeu um convite inusitado de um casal famoso, durante papo sobre fases marcantes da sua vida.

“Recebo mais convites para ser ‘marmita de casal’ do que qualquer outra coisa — inclusive de casal famoso! Mas não tenho coragem… Vai que o Léo Dias descobre!”, brincou Kéfera no quadro DellaMake, comandado pela drag queen Bianca DellaFancy.

“Marmita” é um termo que se refere a uma pessoa que se envolve sexualmente ou romanticamente com um casal, geralmente de forma casual e sem a expectativa de um relacionamento exclusivo ou mais profundo.

A influenciadora de 32 anos também comentou sobre a divulgação de casa de apostas feita por alguns colegas nas redes sociais.

“Nunca aceitei divulgar esses jogos porque considero uma falta de respeito com quem me acompanha. É um dinheiro que pode ser conquistado com trabalho duro e de forma honesta. Além disso, esse tipo de dinheiro vem carregado de uma energia negativa, de enganação, alimentada pelo prejuízo de outras pessoas”, ressaltou.