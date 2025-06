Kevin Durant é trocado para o Houston Rockets em reformulação dos Suns

Kevin Durant está de casa nova na NBA. Segundo informações do portal The Athletic, o veterano foi negociado pelo Phoenix Suns com o Houston Rockets, marcando sua quinta equipe na principal liga de basquete do mundo.

A troca envolve um pacote generoso por parte dos Rockets: Jalen Green, Dillon Brooks e a 10ª escolha do próximo draft vão para o Phoenix Suns. Além disso, a franquia do Arizona ainda receberá cinco escolhas de segunda rodada futuras.

Durant foi apontado como o principal nome disponível para troca após uma campanha frustrante do Phoenix Suns, que não conseguiu sequer chegar aos playoffs apesar de possuir o elenco mais caro da temporada. Equipes como Miami Heat e San Antonio Spurs chegaram a ser cotadas como possíveis destinos, mas os Rockets levaram a melhor.

No novo time, Durant chega para ser a peça experiente de um elenco recheado de jovens talentos. Na temporada passada, o Houston Rockets teve um desempenho sólido: ficou em segundo lugar na Conferência Oeste, com 52 vitórias e 30 derrotas, embora tenha sido eliminado logo na primeira rodada dos playoffs pelo Golden State Warriors.

Mesmo com a má fase coletiva dos Suns, Durant teve estatísticas respeitáveis: 26,6 pontos, 6 rebotes e 4,2 assistências por jogo. Aos 36 anos, ele ainda possui um ano de contrato, com um salário de US$ 54,7 milhões. O jogador pode estender seu vínculo por mais duas temporadas, em um novo acordo que pode render até US$ 122 milhões.

Agora, resta saber como Durant se encaixará na jovem equipe texana — e se ainda pode ser decisivo em busca de mais um título da NBA.

🔗 Leia a matéria original no portal Ge.

✍️ Reescrito por Redação ContilNet, com informações do Ge