Kevinho se pronuncia sobre boatos de affair com Zé Felipe

O cantor Kevinho reagiu com bom humor aos boatos que o envolveram recentemente. Seu nome surgiu em meio à polêmica separação entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, após um jornalista afirmar que ele teria tido um relacionamento com o sertanejo.

Nas redes sociais, Kevinho ironizou a situação. “Hahahahaha. Esse repórter é um brincalhão. Ele inventa uns trem que eu acho fo## a capacidade dele, hahahaha”, comentou, em uma publicação que mencionava o suposto caso amoroso.

Enquanto isso, Zé Felipe também decidiu se manifestar. O cantor, que recentemente se separou de Virginia, gravou uma série de Stories na noite de quarta-feira (4/6) para desmentir as especulações. Além de negar que tenha traído a influenciadora com uma de suas bailarinas, ele citou o antigo boato sobre um suposto namoro com Kevinho.

