Khaby Lame, astro do TikTok é detido nos EUA por irregularidade em visto

O influenciador digital Khaby Lame, conhecido por ser o criador com mais seguidores no TikTok, foi detido por autoridades de imigração dos Estados Unidos na última sexta-feira (6). Segundo o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), o motivo foi o descumprimento das condições de permanência estabelecidas pelo visto.

A detenção aconteceu no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas. De acordo com as autoridades americanas, o tiktoker de 25 anos, que tem cidadania italiana, foi liberado no mesmo dia após ser autorizado a deixar o país voluntariamente.

Khaby não comentou o caso publicamente até o momento e, segundo a imprensa internacional, já retornou ao exterior. A prisão foi classificada oficialmente como resultado de “violações de imigração”.

Além de fenômeno das redes sociais, Khaby Lame também atua como embaixador da boa vontade da Unicef. Ele conquistou fama mundial com vídeos curtos em que ironiza tutoriais complicados, oferecendo alternativas simples com uma expressão marcante — tudo isso sem dizer uma palavra.

Com mais de 162 milhões de seguidores no TikTok, Khaby é hoje um dos maiores nomes da internet global.