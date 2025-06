LAFC bate o América-MEX e enfrentará o Flamengo no Mundial de Clubes

O LAFC é o último classificado para o Mundial de Clubes. Em Los Angeles, a equipe americana venceu o América-MEX, por 2 x 1, e garantiu a vaga na competição da Fifa. Brian Rodríguez, de pênalti, marcou o gol do time mexicano. Igor Jesus e Bouanga viraram para o Galaxy. Os Falcons entram para a chave D da competição e irão enfrentar o Flamengo na fase de grupos.

Além do LAFC e do Flamengo, a chave D do Mundial também conta com Chelsea e Espérance. A definição tardia do último classificado acontece por conta da expulsão do León (MEX), que foi impedido de participar do Mundial por ser do mesmo acionista que o Pachuca, integrante do Grupo H.

O jogo

O LAFC venceu o América do México na prorrogação, de virada, após duelo emocionante em Los Anageles. O time mexicano foi quem marcou o primeiro gol do duelo, com Brian Rodríguez, de pênalti.

A equipe americana perdia o jogo, e a vaga no Mundial, até os 43 minutos do segundo tempo, quando o ex-Flamengo Igor Jesus marcou para igualar o placar e manter a equipe americana na partida. Na prorrogação, Bouanga anotou o gol decisivo, que levou o LAFC para o Mundial de Clubes.

Veja o gol de Igor Jesus:

O LAFC estreia na competição diante do Chelsea, favorito da chave D. O duelo acontece no dia 16 de junho, às 16h (de Brasília). Já o Flamengo enfrenta o time americano na última rodada da fase de grupos, no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília).