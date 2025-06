Lagum anuncia turnê pelo Brasil e exterior com setlist cheia de hits e novidades

A banda Lagum, que ganhou as paradas nacionais com o novo álbum “As Cores, As Curvas e As Dores do Mundo”, anunciou uma turnê nacional e internacional para promover o novo disco. O primeiro grande show da nova fase dos mineiros será apresentado no início de agosto, no dia 02, em São Paulo, no Espaço Unimed, que já está com ingressos esgotados e com data extra no local.

A data extra na capital paulista será em 03 de outubro. Em Belo Horizonte, a cidade dos músicos, a apresentação será no BeFly Hall no dia 20 de setembro.

Ao portal LeoDias, Pedro Calais, o vocalista da banda, abre o coração e diz o que os fãs podem esperar da estrutura e setlist.

“A nova turnê é uma celebração da nossa discografia, com o desafio de colocar as músicas novas do álbum e tocar aquelas que a galera sempre canta. Montar um repertório que abrace isso é sempre um quebra cabeça que gostamos de fazer. Estamos trabalhando em novidades na parte visual, na iluminação, no conteúdo de LED e na cenografia”, afirmou.

O cantor também contou a emoção de se apresentar em cidades que nunca haviam se apresentado: “Vamos cantar em todas as regiões do Brasil, passando por cidades que ainda não levamos o nosso show. Além da agenda no exterior em 2026 que incluí países que vamos cantar pela primeira vez. Estamos empolgados para começar a nova tour!”, finalizou.

A tour “As Cores, As Curvas e As Dores do Mundo” também será apresentada, de julho a dezembro, em Joinville, Braço do Norte, Florianópolis, Vitória, Manaus, Belém, Ribeirão Preto, Sorocaba, São José dos Campos, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, São Luís, Fortaleza, Salvador, Santos, Campinas, Recife, , Maceió, Aracaju e Porto Alegre.

Já no exterior, a turnê está marcada para abril de 2026 com shows já confirmados em Berlim, Amsterdã, Paris, Londres, Dublin, Barcelona, Porto e Lisboa.

Turnê “As Cores, As Curvas e As Dores do Mundo”

2025

20/07 – Brasília/DF | Na Praia Festival

02/08 – São Paulo/SP | Espaço Unimed *ESGOTADO*

08/08 – Joinville/SC | Bless Eventos

09/08 – Braço do Norte/SC | Carnaval de Inverno

10/08 – Florianópolis/SC | Espaço da Habitasul

30/08 – Vitória/ES | Embrazado

04/09 – Manaus/AM l Teatro Manauara

05/09 – Belém/PA l Teatro Estação Gasômetro

12/09 – Ribeirão Preto/SP | Multiplan Hall

13/09 – Sorocaba/SP | Toca

14/09 – São José dos Campos/SP | Palácio Sunset

20/09 – Belo Horizonte/MG | BeFly Hall

25/09 – Londrina/PR | Teatro Marista

26/09 – Ponta Grossa/PR | Teatro Marista Pio XII

27/09 – Curitiba/PR l Deck da Pedreira

03/10 – São Paulo/SP | Espaço Unimed *DATA EXTRA*

10/10 – Goiânia/GO | Teatro Rio Vermelho

18/10 – Rio de Janeiro/RJ | Qualistage

14/11 – São Luís/MA | Palazzo

15/11 – Fortaleza/CE | *EM BREVE

16/11 – Salvador/BA | Pupileira

21/11 – Santos/SP | Arena Club

22/11 – Campinas/SP | Expo Dom Pedro

28/11 – Recife/PE | Clube Internacional

29/11 – Maceió/AL | Space Shopping

30/11 – Aracaju/SE | Iate Clube

13/12 – Porto Alegre/RS | URB Stage

2026

08/04 – Berlin/DE | Lido

09/04 – Amsterdam/NL | Melkweg

11/04 – Paris/FR | New Morning

12/04 – London/UK | The Jazz Cafe

14/04 – Dublin/IE | Button Factory

15/04 – Barcelona/ES | Sala Apolo

17/04 – Porto/PT | Hard Club

18/04 – Lisboa/PT | LAV