Lamine Yamal se torna o jogador mais valioso da história do futebol

Cotado para vencer a Bola de Ouro aos 17 anos, Lamine Yamal se tornou o jogador mais valioso da história do futebol. De acordo o International Centre for Sports Studies (CIES), centro de estudos independente criado pela Fifa, o atacante do Barcelona está avaliado em 402 milhões euros (R$ 2,58 bilhões na cotação atual).

Na sequência aparece Erling Haaland, do Manchester City, avaliado em 239,6 milhões de euros (R$ 1,54 bilhões). Jude Bellingham, do Real Madrid, fecha o top 3, com 233,8 milhões de euros (R$ 1,5 bilhões). Vini Jr. é o único brasileiro entre os 10 primeiros. Ele aparece como o sétimo mais caro (130,4 milhões de euros – R$ 839,13 milhões).

Confira os jogadores mais valiosos do mundo