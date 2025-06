Lançamento da 20ª Expoacre Juruá acontece no dia 21 em Cruzeiro do Sul

O governo do Acre realiza no próximo dia 21 de junho (sábado), em Cruzeiro do Sul, o lançamento oficial da 20ª edição da Expoacre Juruá. O evento, que simboliza o início da temporada de valorização do agronegócio no estado, será apresentado durante um almoço no hall do estádio Arena do Juruá.

A cerimônia contará com a presença do governador Gladson Cameli, além de deputados estaduais, secretários, autoridades municipais, lideranças políticas e representantes do setor produtivo. A feira será realizada entre os dias 1º e 6 de julho, e é considerada a segunda maior do segmento no estado.

A Expoacre Juruá busca impulsionar a economia regional, fortalecendo setores como comércio, hotelaria e turismo, além de garantir lazer e atrações culturais para o público. Pelo terceiro ano consecutivo, o evento marca o início oficial da principal festividade do calendário anual de Cruzeiro do Sul, com expectativa de superar os recordes de público e geração de renda alcançados em edições anteriores.

Durante o almoço de apresentação, será divulgada oficialmente a programação do evento aos produtores e empresários que irão participar da feira.

Programação musical confirmada

A edição 2025 já tem atrações de peso confirmadas. A abertura, no dia 1º de julho, será comandada pelo grupo Raça Negra. No dia seguinte (2), o palco será do cantor Gusttavo Lima, conhecido como “Embaixador” do sertanejo. A agenda segue com o cantor gospel Isaías Saad (3), o pagodeiro Marcinho Sensação (4), e no sábado (5), o Vila Kids Festival, voltado ao público infantil.

O encerramento, no domingo (6), será com dois grandes nomes do forró e sertanejo: Eric Land e Wesley Safadão.

A entrada para os shows será gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). Toda a arrecadação será destinada ao programa Mesa Brasil, presente durante todos os dias da feira.