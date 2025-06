Lançamentos da Semana: Dragões, princesas e faroeste goiano chegam para agitar

Os cinemas nacionais e as plataformas de streaming estão trazendo várias novidades na semana entre 9 e 13/6. O portal LeoDias separou algumas dicas interessantes que podem te ajudar na escolha do que assistir neste final de semana.

Alguns dos maiores destaques ficam com a chegada do live-action de Como Treinar o Seu Dragão aos cinemas e a estreia de Branca de Neve no Disney+.

Branca de Neve Divulgação / Disney Banguela e Soluço em Como Treinar o Seu Dragão Reprodução / Universal Capa de Echo Valley Divulgação / Apple Cena de O Último Respiro Divulgação / Prime Video Banguela e Soluço em Como Treinar o Seu Dragão Reprodução / Universal Oeste Outra Vez Reprodução

Como Treinar o Seu Dragão (Cinema)

Em uma ilha nórdica marcada pela hostilidade entre seus habitantes e os dragões, um jovem chamado Soluço, filho do líder do clã, sente-se um desajustado por sua falta de aptidão para o combate. Sua vida sofre uma reviravolta quando ele consegue capturar um raro dragão da espécie Fúria da Noite e desenvolve uma amizade secreta com a criatura, a quem apelida de Banguela.

Branca de Neve (Disney+)

Baseada no famoso conto dos Irmãos Grimm, a Disney apresenta uma nova versão em live-action da história de Branca de Neve. A trama segue a princesa, interpretada por Rachel Zegler, que se torna alvo do ciúme de sua madrasta, a Rainha Má (Gal Gadot), por conta de sua beleza.

Oeste Outra Vez (Telecine)

Em uma narrativa com ecos do faroeste clássico, Oeste Outra Vez se desenrola no interior de Goiás, focando no embate entre Totó e Durval. O destino de ambos os homens se cruza de maneira dramática quando descobrem ter sido abandonados pela mesma mulher, dando origem a um antagonismo profundo e violento.

O Último Respiro (Prime Video)

Baseado em uma impressionante história verídica, este suspense angustiante narra a luta pela sobrevivência do mergulhador profissional Chris Lemons (Finn Cole). Após um grave acidente que o deixa isolado a 90 metros de profundidade no leito do Mar do Norte, ele conta com um suprimento de oxigênio de emergência que durará apenas 10 minutos. Na superfície, seus colegas, Duncan (Woody Harrelson) e Dave (Simu Liu), iniciam uma corrida desesperada contra o tempo em uma missão de resgate quase impossível para trazê-lo de volta com vida.

Echo Valley (Apple TV+)

Em um rancho isolado na Pensilvânia, Kate (Julianne Moore) se dedica a treinar cavalos enquanto tenta se recuperar de um trauma e restabelecer o vínculo com sua filha distante, Claire (Sydney Sweeney). A rotina de Kate é abalada de forma drástica quando, em uma noite, Claire surge em sua porta em estado de pânico, coberta pelo sangue de um desconhecido. A partir desse momento, a mãe se vê forçada a mergulhar nos segredos obscuros da filha para desvendar o que realmente aconteceu.