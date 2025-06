Lançamentos da semana: Muita ação em “Bailarina” e terror polêmico em “Presença”

O fim de semana chegou e o portal LeoDias separou as novidades que chegaram durante a semana entre os dias 2 e 6 de junho nas plataformas de streaming e cinema. Um dos grandes destaques está com o filme “Bailarina”, longa protagonizado pela atriz Ana de Armas e que faz parte do universo de John Wick.

Bailarina (Cinema)

Bailarina é um filme de ação e suspense que expande o universo de John Wick, dirigido por Len Wiseman. A trama segue uma assassina habilidosa, interpretada por Ana de Armas, treinada pela organização Ruska Roma, em sua busca por vingança contra os assassinos de sua família.

O filme se passa entre os eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum e John Wick: Capítulo 4, aprofundando o conceito de uma academia de balé que funciona como escola para mercenários, liderada por Anjelica Huston. O longa também traz de volta personagens icônicos da franquia, como os interpretados por Ian McShane, Lance Reddick e uma aparição de Keanu Reeves como John Wick.

Memórias de um Caracol (Cinema)

Memórias de um Caracol é um filme que narra a comovente e, por vezes, difícil trajetória de Grace Pudel, ambientada na Austrália dos anos 1970. Órfã de mãe, Grace (Sarah Snook) é criada por seu pai, Percy (Dominique Pinon), que é paraplégico e luta contra o alcoolismo. A vida da família é permeada por desafios e perdas significativas.

Após a morte do pai, Grace e seu irmão gêmeo, Gilbert (Kodi Smit-McPhee), são separados e enviados para diferentes lares adotivos, marcando um novo capítulo em suas vidas já repletas de adversidades.

Presença (Prime Video)

Em busca de um recomeço após um evento traumático, a família Payne decide comprar uma antiga casa nos subúrbios. No entanto, o que deveria ser um refúgio de paz rapidamente se transforma em um pesadelo. A casa, aparentemente inofensiva, revela uma doença sobrenatural sinistra, manifestando-se através de perturbações que expõem a presença de uma entidade invisível. Esse intruso silencioso observa cada passo dos Payne, lembrando-os de que ele estava ali primeiro.

O Contador 2 (Prime Video)

Em O Contador 2, a agente do Tesouro Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) se vê em uma situação delicada após o assassinato de seu ex-chefe por assassinos desconhecidos. Para desvendar o crime, ela é obrigada a procurar a ajuda de Christian Wolff (Ben Affleck). Contando também com o apoio de seu irmão, Brax (Jon Bernthal), que, apesar de distante, é extremamente perigoso, Chris utiliza sua inteligência notável e métodos pouco convencionais para montar o quebra-cabeça do assassinato.

Better Man (Prime Video)

O longa narra a trajetória de Robbie Williams, um dos mais renomados artistas pop das décadas de 1990 e 2000. Mais do que um cantor talentoso, Williams é retratado como uma figura carismática e, por vezes, controversa, que desde cedo almejava o estrelato global. O longa explora como a energia indomável de Robbie em sua juventude o impulsionou a se dedicar à música, buscando provar seu potencial e conquistar o reconhecimento mundial.

Predador: Assassino de Assassinos (Disney+)

Em Predador: Assassino de Assassinos, uma produção de Dan Trachtenberg e Joshua Wassung, os três mais letais guerreiros da Terra se tornam a presa definitiva. Essa série animada, parte da antologia Prey e que precede Predador: Badlands (2025), coloca uma viking, um samurai e um piloto da Segunda Guerra Mundial contra uma criatura superior a eles em força, agilidade e fúria.

DNA do Crime: Segunda Temporada (Netflix)

A série nacional da Netflix mostra uma complexa investigação feita por policiais federais em Foz do Iguaçu, quando uma facção criminosa planeja um mega-assalto a uma seguradora do Paraguai. Seguindo os rastros deixados em DNA nas cenas do crime, os investigadores fazem uma descoberta impactante.

Chespirito: Sem Querer Querendo (Max)

A série “Chespirito: Sem Querer Querendo” narra a trajetória de Roberto Bolaños, o gênio por trás de personagens imortalizados como Chaves e Chapolim Colorado. A produção, liderada por seu filho Roberto Gómez Fernández, explora os momentos marcantes na vida de Bolaños, desde seus desafios até suas grandes vitórias, destacando como ele se tornou um dos nomes mais influentes do entretenimento no México e em toda a América Latina.